KKM'nin 2022 maliyeti belli oldu: 92,5 milyar lira

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:55

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe verilerini açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre; Aralık ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 973,1 milyon TL aktarım yapıldı. Böylelikle 2022 yılı Mart ayından yıl sonuna kadar toplam maliyet 92 milyar 538 milyon 964 bin TL'ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 6 Ocak tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 1,37 trilyon TL'ye kadar indi.

ÖNCEKİ AYLARDA NE KADAR ÖDENDİ?

Bütçeden KKM sahiplerine mart ayında 11,7 milyar TL, nisan ayında 4,5 milyar TL, nisanda 4,8 milyar TL, mayısta 16,1 milyar TL, haziranda 23,3 milyar TL, temmuzda 15 milyar TL, ağustosta 15 milyar TL ve eylülde 9,2 milyar TL, ekimde ise 6,6 milyar TL ödenmişti.

Kasımda mevduat sahiplerine ödeme yapılmazken aralıkta bu miktar 973 milyon TL oldu.