Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

24 Kasım 2022 Perşembe, 13:15

Dün 4.854,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,31 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 4.880,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.844,42, en yüksek ise 4.892,97 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknolji, Koza Altın İşletmeleri oldu.

ONS ALTIN NE KADAR?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,71, bileşik getirisi yüzde 11,00 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2090 ve dolar/yen paritesi 138,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6290 liradan, avro 19,4100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.756 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 84,9 dolardan işlem görüyor.

KUR KORUMALI MEVDUATTA DÜŞÜŞ

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 18 Kasım’da sona eren haftada bugüne kadarki ilk haftalık düşüşünü kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 11 Kasım’da sona eren haftada 1,47 trilyon lira olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 1,46 trilyon liraya indi.

Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyetinde de aşağı yönlü bir seyir izlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe istatistiklerine göre, Ekim'de kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti 6,7 milyar TL oldu. Böylelikle 5 ayın en düşük aylık maliyeti ortaya çıktı.

Ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduatın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındaki maliyeti ve vergi muafiyetleri haricindeki toplam yükü 91,6 milyar TL'ye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım ayının başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda kur korumalı mevduat uygulamasının TCMB'ye maliyetinin Hazine’nin üstlendiği 91,6 milyar TL’den daha düşük olabileceğini söylemişti.

Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminin Hazine’den farklı olduğunu o nedenle rakam açıklayamadığını söylerken, 2 Aralık’ta bankanın komisyona yapacağı sunuma işaret etti.