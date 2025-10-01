KOBİ'lerde takipteki alacak yüzde 130 artış gösterdi

Son dönemde uygulanan ekonomi politikaları, KOBİ'leri farklı şekillerde etkiledi. Mikro işletmelerde kredi büyümesi, enflasyonun gerisinde kalırken, daha fazla kredi erişimi sağlayan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, takipteki alacaklarındaki artışlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

BDDK'nın verilerine göre, son bir yılda KOBİ kredileri yaklaşık %40 oranında arttı. Ancak bu artış, işletme türlerine göre büyük farklılıklar gösterdi. Mikro işletmelerin kredileri %27,6 artarken, küçük işletmelerin kredileri %58,1 oranında büyüdü. Orta büyüklükteki işletmelerin kredilerindeki artış ise %58,1 olarak kaydedildi. Ancak bu işletmeler, takipteki alacakların neredeyse %45'ini üstlendi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR KATLANDI

Toplam KOBİ kredilerinin 5.4 trilyon liraya ulaşırken, mikro işletmelerin kredi hacmi 1.44 trilyon liraya, küçük işletmelerin kredi hacmi ise 1.48 trilyon liraya çıktı. Orta büyüklükteki işletmelerin kredi hacmi ise 2.48 trilyon liraya yükseldi. Ancak mikro işletmelerde, kredi kullanan müşteri sayısı yalnızca %2,5 artarak 3.87 milyondan 3.97 milyona çıktı. Küçük işletmelerde kredi kullananlar %22,88 artarken, orta büyüklükteki işletmelerde bu oran %39,81 oldu.

Takipteki alacaklar da dikkat çekici bir şekilde arttı. KOBİ kredilerinde takipteki alacak miktarı geçen yıl %130,5 oranında artış gösterdi. TL cinsinden kredilerde takipteki alacak artışı %131,9, yabancı para cinsinden kredilerde ise %79,93 oldu. Mikro işletmelerde takipteki alacak miktarı %99,4 artarak iki katına çıkarken, küçük işletmelerde de takipteki alacak artışı %102,3'e ulaştı. Orta büyüklükteki işletmelerde ise takipteki alacak artışı %182,7 oldu.

EN HIZLI ARTIŞ ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Ağustos 2025 itibariyle, KOBİ kredilerinde takipteki alacak oranı %2,93'e yükseldi. Mikro işletmelerde bu oran %2,97, küçük işletmelerde ise %3,06 oldu. Orta büyüklükteki işletmelerde ise takipteki alacak oranı %2,84 olarak belirlendi.

Orta büyüklükteki işletmelerde takipteki alacak miktarındaki artış, dikkat çekici bir hızla gerçekleşti. Yıl bazında takipteki alacak oranı 1.25 puan arttı. Ayrıca, KOBİ’lerde takibe düşen müşteri sayısı da %11,4 artarken, mikro işletmelerde bu oran %10,2, küçük işletmelerde %12,9, orta büyüklükteki işletmelerde ise %18,15 olarak kaydedildi.

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERİN PAYI AZALDI

Son bir yılda takipteki alacakların dağılımında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Ağustos 2024'te takipteki alacakların %31,1'i mikro işletmelere, %32,7'si küçük işletmelere ve %36,2'si orta büyüklükteki işletmelere aitken, Ağustos 2025'te bu oranlar sırasıyla %26,88, %28,71 ve %44,4'e yükseldi. Yani, son bir yılda mikro ve küçük işletmelerin toplam takipteki alacaklar içindeki payları azalırken, orta büyüklükteki işletmelerin payı hızlı bir şekilde arttı.