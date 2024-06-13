Koç Holding, sosyal medyadaki paylaşımlar için harekete geçti

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:49

Koç Holding, sosyal medyadaki paylaşımlar için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve mahkemeler nezdinde harekete geçtiğini duyurdu.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada mesnetsiz paylaşımlar için holdingin kurumsal internet sitesinde gerekli uyarılarda bulunulurken, gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimler yapıldı.

Açıklamada son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Koç Topluluğu ile ilgili olarak çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapıldığı, bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahiplerinin zarar gördüğü ve holdinge çok sayıda şikâyet ve talep iletildiği ifade edildi.

Açıklamada bu kapsamda sosyal medyada ve internette çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz bilgilere örnek olarak şunlar sıralandı: