Koç Holding Tat Gıda'yı satacak mı? Tat Gıda hisseleri yükseldi
Koç Holding, sahip olduğu Tat Gıda hisselerinin satışı dahil olmak üzere stratejik seçeneklerin değerlendirilmesi için çalışma başlattığını duyurdu. Açıklamanın ardından Tat Gıda hisseleri yüzde 9.94 yükseldi.
Tat Gıda, ana ortağı Koç Holding'in firmanın paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlattığını açıkladı.
Firmadan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı, ön çalışmalara başlandığı ancak bu aşamada somut bir karar alınmadığı belirtildi.
Koç Holding'in Tat Gıda'da yüzde 43.65 oranında payı bulunuyor. Firmanın hisselerinin yüzde 41'i ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor.
Dün akşam yapılan KAP açıklamasının ardından bugün sabah saatlerinde Tat Gıda hisselerinde yüzde 9.94'lük yükseliş yaşandı.
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