Koç Holding'den 'Ali Koç siyasi liderlerle görüştü' iddialarına yalanlama: 'Tümüyle gerçek dışı'

18 Kasım 2022 Cuma, 10:04

Koç Holding tarafından, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu’nun siyasi liderler ile bir araya geldiği iddialarına ilişkin, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğu bildirildi.

'ALGI YÖNETİMİ'

Holdingden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu’nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: