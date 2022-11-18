Koç Holding'den 'Ali Koç siyasi liderlerle görüştü' iddialarına yalanlama: 'Tümüyle gerçek dışı'
Ali Koç ve Levent Çakıroğlu’nun siyasi liderlerle bir araya geldiği yönündeki haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından Koç Holding'ten açıklama geldi. Holdingden yapılan açıklamada "Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Her fırsatta vurguladığımız gibi topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir. Her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır" denildi.
Koç Holding tarafından, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu’nun siyasi liderler ile bir araya geldiği iddialarına ilişkin, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğu bildirildi.
'ALGI YÖNETİMİ'
Holdingden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu’nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca Sayın Ali Y. Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır. Altını çizerek ifade etmek isteriz ki manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta Topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlamaktadır.
- Yalan haberler üzerinden Topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Koç Topluluğu kurulduğu günden bu yana her koşulda ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için var gücüyle çalışmaktadır. Her fırsatta vurguladığımız gibi Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir. Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır."
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