Kocaeli’de işçiler üretimi durdurdu: ‘Kayıpların telafisi için grev!’

Kocaeli’de faaliyet gösteren Bekaert fabrikasında, Özçelik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı hayata geçirildi. Sabah saatlerinde fabrikaya grev pankartı asılırken işçiler üretimi durdurdu.

Evrensel’de yer alan habere göre; Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, fabrika önünde yaptığı açıklamada yaşanan tıkanıklığa dikkat çekerek, "15 aydır süren mahkeme süreçlerini uzatanlar, bu süreci bilerek sürüncemede bırakanlar ve buna destek olanlar, bizi bugünlere getirmiştir" dedi.

1,5 YILDIR TOPLU SÖZLEŞMESİZ ÇALIŞTIRILDILAR

Fabrikada Birleşik Metal-İş ile Özçelik-İş arasında süren yetki davası nedeniyle işçiler yaklaşık 1,5 yıldır toplu sözleşmesiz çalıştırıldı. Bu süreçte sendikal hakların fiilen askıya alındığı ve işçilere yönelik baskıların arttığı ifade edildi.

Mevcut tabloda işverenin yüzde 68 zam ve 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, sendikanın ise yüzde 140 oranında artış talep ettiği öğrenildi. İşçiler, uzun süredir yaşadıkları hak kayıplarının telafi edilmesini istiyor.

DESTEK ZİYARETLERİ

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı İlhami Şahbaz ve parti üyeleri de grev alanını ziyaret ederek işçilere destek verdi. Şahbaz burada, “Bekaert işçilerinin birikmiş olan hakları bugün masada duruyor. Patron bu hakları yok sayarak sözleşmeyi imzalamaya çalışmakta. İşçiler ise mücadele ederek haklarına sahip çıkmaya devam ediyor. Bekaert işçileri mücadele ettiği sürece biz de onlarla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.