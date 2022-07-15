Kocaeli'nde öğrenci biletine 1 TL indirim

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:30

Kocaeli’nde UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7.5 lira olmuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bunun 1 TL'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6.5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4.50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL’sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3.10 TL'ye çekildi.