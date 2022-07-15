Kocaeli'nde öğrenci biletine 1 TL indirim

Kocaeli'nde 4.10 TL olarak belirlenen şehir içi ulaşım öğrenci tarifesinde indirim gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 11:30
Kocaeli'nde öğrenci biletine 1 TL indirim
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Kocaeli’nde UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7.5 lira olmuştu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bunun 1 TL'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. 

Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6.5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4.50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL’sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3.10 TL'ye çekildi.


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