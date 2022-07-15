Kocaeli'nde öğrenci biletine 1 TL indirim
Kocaeli'nde 4.10 TL olarak belirlenen şehir içi ulaşım öğrenci tarifesinde indirim gerçekleşti.
Kocaeli’nde UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7.5 lira olmuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bunun 1 TL'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı.
Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6.5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4.50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL’sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3.10 TL'ye çekildi.
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