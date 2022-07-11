Darüşşafaka'ya bu yıl 160 yeni öğrenci alınacak

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, sınavda başarılı olan öğrencilerin maddi durum kontrollerinin devam ettiğini, çocukların evlerine ziyaretler yapıldığını anlatarak “Ardından fiziksel ve ruhsal açıdan yatılı bir okulda eğitim görmelerine engel teşkil edecek bir sağlık sorunları olup olmadığının tespiti için sağlık kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların sonunda her yıl 100’ün üzerinde yeni öğrenci, ‘Şefkat Yuvası’ndan içeri adımlarını atıyor; 5. sınıftan lise sona kadar sekiz yıl boyunca Darüşşafaka’da tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim alıyor” dedi. Bu yıl okula 160 yeni öğrencinin alınması planlanıyor.

HER SINIFTA 20 ÖĞRENCİ

159 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” misyonundan taviz vermeden, iyi bir eğitimin yaşamları nasıl değiştirdiğini tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:

“Eğitimde fırsat eşitliği misyonu önce sınav sürecinde başlıyor. Bu yüzden diyoruz ki biz bu sınava katılımı ne kadar artırırsak, öğrencilerimize de o kadar büyük bir fırsat eşitliği sunmuş oluruz. Sınavımızı kazanarak Darüşşafaka’ya giriş hakkı elde eden tüm öğrencilerimize yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyoruz. Onları akademik olarak tam donanımlı yetiştirmekle birlikte entelektüel ve 21. yüzyıl becerileriyle donatarak kurumumuzdan uğurluyoruz.

Sınıflarımız 20 öğrenciden oluşuyor ve öğretmen başına ortalama beş öğrenci düşüyor. Dijital dönüşüm temelinde her öğrenci ve öğretmenimize tablet veriyoruz.

159 yıldır ülkemizin en iyi eğitim veren okullarından biri olduk ama daha da önemlisi, her zaman ‘iyi insan’ yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz öğrencilerine 159 yıldır ismimizin anlamı gibi “Şefkat Yuvası” olmayı başarmış bir eğitim kurumuyuz.”