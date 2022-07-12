KYK borcu olan öğrenci: Aylık geri ödemesi bir asgari ücrete denk

12 Temmuz 2022 Salı, 13:57

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla, gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüştü. Türkiye’de hali hazırda 5,5 milyon borçlu var ve bu borçluların 400 bini icralık.



BİR YILLIK FAİZ FARKI NEREDEYSE 70 BİN LİRAYA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ÜFE nisan ayında yüzde 138.31 gerçekleşirken, yeni ödeme yapacak gençlerin de borcu bu oranda arttı.

Mezun olma zamanına göre ise oranlar değişti. Geçen eylül ayında mezun olan bir öğrencinin borcu o zamanın enflasyonuna göre 22 bin TL’den 34 bin TL’ye çıkarken yeni mezun olan ya da olacak öğrencinin borcu 32 bin liradan 100 bin TL’ye yükseldi.

Kredi peşin olarak kapatılsa bile ödenmesi istenen tutar 80 bin TL. 2016 yılında tıp fakültesine başlayıp 6 yıl boyunca toplamda 41 bin TL KYK kredisi alan ve 2022 yılında mezun olan bir öğrencinin borcu ise 152 bin TL’ye kadar yükseldi.



Öte yandan doktora öğrencilerinde de durum pek farklı değil. 2018 yılında doktora eğitimine başlayıp KYK kredisi alan bir öğrencinin bu süreçte aldığı 82 bin TL’lik kredi borcu 223 bin TL olarak hesaplandı.



KYK BORCUNUN BİR TAKSİDİ ASGARİ ÜCRET OLDU

Ege Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci enflasyon farkına ve geri ödeme rakamlarına tepki gösterdi.

Öğrenci, “Lisans eğitimimi Türkiye’de tamamladım o zaman yine kredi almıştım ve o borcu kapattım. O dönem geri ödemeler çok daha makul seviyedeydi. Daha sonra yüksek lisans için yurtdışına gittim ve eğitimimi tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye gelerek 2018 yılında doktora eğitimine başladım. Ailemin dar gelirli olması ve hayat pahalılığından dolayı yine kredi almak zorunda kaldım ve ortaya çıkan tablo maalesef bu. Akademik kadroya girersem rahatça ödeyeceğimi düşünüyordum hep ama şu anda kadro bulmakta neredeyse imkânsız gibi bir şey. Mevcut borçların güncellemesinin ardından ödeme planına baktığımda 2024 yılında ödemeye başlarsam aylık geri ödememin 5 bin 500 TL’yle başladığını gördüm. Şimdi hemen başlatsam yine benzer bir rakamla karşı karşıya kalacağım. KYK borcum için benden bir asgari ücret istiyorlar” dedi.