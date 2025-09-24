KÖİ projeleri eleştirilere rağmen hız kesmeden devam ediyor: ‘Garantiye’ devam!

KÖİ projeleri her yıl bütçeye milyarlarca liralık yük getiriyor. CHP’nin 2025 Bütçe Şerhi’ne göre, KÖİ projeleri ve şehir hastanelerinin bütçeye yükü 2025-2027 yıllarında 689 milyar lira olacak. Buna karşın iktidar KÖİ projelerini savunmaya devam ediyor.

İktidarın yatırım programı hazırlıklarına göre, eleştirilere karşın bu projeler önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

2026-2028 dönemine ilişkin Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde, kamu yatırımlarının, finansman modeli ne olursa olsun, stratejik dokümanlarda belirlenen hedeflerle uyumlu olması ve sadece ekonomik olarak yapılabilir projelerin teklif edilmesinin esas olduğu savunuldu.

YERLİ MALINA ÖNCELİK

KÖİ modelinin, “harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacağı” ileri sürüldü. KÖİ yöntemiyle yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı yetkisi için teklif edilen projelerde; teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan yapılabilirliği, öngörülen katkı payı, doğrudan ödeme ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizleri ve harcama getirisi analizini içeren ön yapılabilirlik etüdü hazırlanması zorunlu olacak.

Mevzuatın gerektirmesi durumunda ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir kararı alındıktan sonra projeler teklif edilecek. KÖİ modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı kullanılmasına öncelik verileceği de belirtildi.