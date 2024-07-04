Kök ücreti düşük olan emekli ve asgari ücretli yandı

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Altı aylık verilerinin açıklanması ile birlikte maaş, ücret ve aylıklardaki artış oranları da netleşti. Artan hayat pahalılığının yanında memur ve memur emeklisinin maaş zammı devede kulak kaldı. Milyonlarca asgari ücretli işçi ve emekli ise “sıfır zam” aldı.

MEMUR-İŞÇİ FARKI KATLANIYOR

Altı aylık TÜFE yüzde 24.73 oldu. Memur-Sen, bu veriye göre memur ile memur emeklisi için enflasyon farkının yüzde 8.46 olduğunu açıkladı. Bu yılın ikinci yarısında memur ile memur emeklisine yüzde 10 oranında toplusözleşme zammı da verilecek. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında toplam yüzde 19.31 oranında artış olacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon oranında zam alıyor. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 24.73 oranında artış olacak.

Bu artış kök aylıklara yapılacak. Halen kök aylığı 8 bin liranın altında olan yaklaşık 3 milyon emekli için yüzde 24.73 oranındaki artış bir şey ifade etmeyecek. Kök aylıkları 10 bin liranın üzerine çıkmayacağı için yine 10 bin lira aylık almaya devam edecekler. Çoğunluğu özel sektörde olan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi ise “sıfır zam” aldı. İktidar asgari ücrette hiçbir artış yapmadı. Asgari ücretliler ile kök aylığı 8 bin liranın altında olan emekliler, bu yılın ikinci yarısında “açlık sınırının” altında kalan ücret ve aylıkları ile yaşamak zorunda kalacaklar. Diğer yandan milyonlarca emeklinin aylığı da bu zamlarla birlikte yine 19 bin liraya ulaşan açlık sınırının altında kalmaya devam edecek. En düşük memur maaşı 36 bin 460 liraya çıkarken zam yapılmayan asgari ücret ise 17 bin lirada kaldı. En düşük memur maaşı ile en düşük işçi ücreti arasındaki makas iyice açıldı.

