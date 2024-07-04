Kök ücreti düşük olan emekli ve asgari ücretli yandı
Beklentilerin altında açıklanan enflasyon emekçi ve emekliyi vurdu.
Altı aylık verilerinin açıklanması ile birlikte maaş, ücret ve aylıklardaki artış oranları da netleşti. Artan hayat pahalılığının yanında memur ve memur emeklisinin maaş zammı devede kulak kaldı. Milyonlarca asgari ücretli işçi ve emekli ise “sıfır zam” aldı.
MEMUR-İŞÇİ FARKI KATLANIYOR
Altı aylık TÜFE yüzde 24.73 oldu. Memur-Sen, bu veriye göre memur ile memur emeklisi için enflasyon farkının yüzde 8.46 olduğunu açıkladı. Bu yılın ikinci yarısında memur ile memur emeklisine yüzde 10 oranında toplusözleşme zammı da verilecek. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında toplam yüzde 19.31 oranında artış olacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon oranında zam alıyor. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 24.73 oranında artış olacak.
Bu artış
kök aylıklara yapılacak.
Halen kök aylığı 8
bin liranın altında
olan yaklaşık 3 milyon
emekli için yüzde 24.73
oranındaki artış bir şey
ifade etmeyecek. Kök aylıkları 10
bin liranın üzerine çıkmayacağı için
yine 10 bin lira aylık almaya devam
edecekler.
Çoğunluğu özel sektörde olan
yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi
ise “sıfır zam” aldı. İktidar asgari
ücrette hiçbir artış yapmadı. Asgari
ücretliler ile kök aylığı 8 bin liranın
altında olan emekliler, bu yılın ikinci
yarısında “açlık sınırının” altında
kalan ücret ve aylıkları ile yaşamak
zorunda kalacaklar. Diğer yandan
milyonlarca emeklinin aylığı da bu
zamlarla birlikte yine 19 bin liraya
ulaşan açlık sınırının altında kalmaya
devam edecek. En düşük memur
maaşı 36 bin 460 liraya çıkarken zam
yapılmayan asgari ücret ise 17 bin
lirada kaldı. En düşük memur maaşı
ile en düşük işçi ücreti arasındaki
makas iyice açıldı.
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