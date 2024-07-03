İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete yaklaştı

İPA, İstanbul'da yaşamanın maliyetini araştırdı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63 bin 524 lira olarak hesaplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:42
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete yaklaştı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63 bin 524 lira olarak hesaplandı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,25, bir önceki yıla göre ise yüzde 79,55 oranında arttı.

MALİYETİ 3,7 ASGARİ ÜCRETE DENK 

Geçtiğimiz aya göre 2 bin 1 lira artan ortalama yaşam maliyeti, 3,7 asgari ücrete denk geldi.

En dikkat çekici fiyat artışlarından biri olarak görülen nohut fiyatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,16 oranında yükseldi.

 


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