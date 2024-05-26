Kola fiyatlarına zam geldi
TBYD Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu. Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye yükseldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu.
Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatoı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları buna göre coca cola 1 litre çeşitleri 35 ? 330 kutu çeşitleri 30 ? oldu #ZamGeldi https://t.co/lr0IrW9uPl pic.twitter.com/mGHii0AssP— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 23, 2024
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