Kola fiyatlarına zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu.

Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatoı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları buna göre coca cola 1 litre çeşitleri 35 ? 330 kutu çeşitleri 30 ? oldu #ZamGeldi https://t.co/lr0IrW9uPl pic.twitter.com/mGHii0AssP