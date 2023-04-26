Kola fiyatlarına zam geliyor

Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından kola fiyatlarına gelecek zammı duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:04
Kola fiyatlarına zam geliyor
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Son dönemde iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, içecek firmaları da etiketlerini değiştirmeye başladı.

Kolaya gelecek zam da merak konusu oldu.

Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından yanıtladı. Dündar, 2.5 litrelik kolanın fiyatının 35 TL olacağını ifade etti. 

Dündar, kola fiyatlarına gelecek zammın 6 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu. 

Erol Dündar'ın paylaşımı şöyle:

Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı.

 


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