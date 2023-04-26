Kola fiyatlarına zam geliyor
Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından kola fiyatlarına gelecek zammı duyurdu.
Son dönemde iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, içecek firmaları da etiketlerini değiştirmeye başladı.
Kolaya gelecek zam da merak konusu oldu.
Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından yanıtladı. Dündar, 2.5 litrelik kolanın fiyatının 35 TL olacağını ifade etti.
Dündar, kola fiyatlarına gelecek zammın 6 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.
Erol Dündar'ın paylaşımı şöyle:
Tavsiye edilen raf satiş fiyatları;— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 25, 2023
1litre cola fanta sprite zero Light
20?
1.5 litre cola fanta zero
25?
2 litre cola fanta
30?
2.5 litre cola fanta
35?
1litre schweps
28?
Satis fiyatları 6 mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır #ZamGeldi
Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında
- Sandık yaklaşırken akılalmaz Kılıçdaroğlu çıkışı