Kolombiya IMF defterini tamamen kapattı: 5,3 milyar dolarlık borç sıfırlandı

Kolombiya Maliye Bakanı German Avila, başkent Bogota’da düzenlenen para politikası forumunda yaptığı konuşmada, ülkenin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan tüm borcunu kapattığını duyurdu. Avila, hükümetin IMF ile yeni bir taahhüde girme planı olmadığını ifade etti.

Avila, yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattı kapsamında oluşan borcun ödendiğini belirterek, "Kolombiya hükümeti, IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şu an IMF'ye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." dedi.

IMF İLE GÖRÜŞMELERDE YENİ DÖNEM

IMF heyetinin kısa süre önce Kolombiya’yı ziyaret ettiğini hatırlatan Avila, görüşmelerin önceki dönemlerden farklı bir zeminde gerçekleştiğini aktardı. Sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Görüşmeleri farklı şartlarda, farklı bir dille ve farklı biçimlerde gerçekleştirebildik. Görüşme, Maliye Bakanı'nın IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma gibi bir beklentimiz bulunmadığını bildirmesiyle başladı. Bu gelişme, ilişki ve görüşme kurallarını anında ve tamamen farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde sunulan standart el kitabı (reçeteler), Kolombiya vakasında geçerliliğini yitirdi.

KOLOMBİYA-IMF İLİŞKİSİNİN GEÇMİŞİ

Kolombiya, IMF ile ilişkisini uzun süredir “Esnek Kredi Hattı” çerçevesinde yürütüyordu. Bu mekanizma, ekonomik temelleri güçlü ülkelere kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre Kolombiya, bu kredi imkanından 2009 yılından bu yana yararlanıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANILDI

Eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte hükümet, artan kamu harcamalarını karşılamak ve sağlık krizini yönetmek amacıyla IMF’den 5 milyar doların üzerinde kaynak kullandı.

Bu kullanım, Kolombiya tarihinde söz konusu kredi hattının doğrudan nakit olarak en dikkat çekici uygulamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

BORÇ TAMAMEN KAPATILDI

Yapılan son ödeme ile birlikte Kolombiya’nın IMF’ye herhangi bir borcu kalmadı. Bu gelişme, ülkenin uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.