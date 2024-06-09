Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararı aldı
Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle, bu ülkeye kömür ihracatını durdurma kararı aldığını bildirdi.
Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımladı.
Kararnamede, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uymadığı hatırlatılarak, Gazze'ye saldırıların devam ettiği müddetçe İsrail'e kömür ihracatının yapılmayacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Petro da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." ifadesini kullandı.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- En çok istenilen 4 erkek burcu