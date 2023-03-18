Kömür fiyatları arttı! Yurttaş çam kabuğuna yöneldi

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 07:00

Yurttaşlar kışın evlerde ısınma ihtiyacını, iş yerlerinde ise enerji ihtiyaçlarını karşılamak için fiyatları yükselen kömürden vazgeçip çam fıstığı kabuğu yakmaya başladı. Kalori bakımından da oldukça değerli olan çam fıstığı kabuklarının değerlenmesi, hem ürünün değerini hem de işletmelerin gelir kalemini arttırdı.

Aydın'daki künar işletmelerin önlerinde dağ gibi yığılan fıstık çamı kabukları dikkat çekerken bu yakıtın aynı zamda hem çevre dostu hem de fiyatları artan kömüre göre daha ekonomik olduğu belirtildi.

İthal olması nedeniyle çok pahalı olan kömür yerine mecburen çam fıstığı kabuğunu yakmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi ülke genelinde çam fıstığı yetiştirmede birinci sırada yer alıyor. Koçarlı’da her yıl ortalama olarak 750 - 850 ton arası çam fıstığı üretilirken bunun yaklaşık 40 katı kabuk ve diğer atıklardan oluşan yakıt malzemesi çıkıyor. Fıstıklar fabrikalarda işlendikten sonra 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.