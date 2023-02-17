Isınmak için tencerede 'kömür' yakan 10 kişi zehirlendi
İzmir'in Konak ilçesinde, oturdukları evi ısıtmak için tencerede kömür yakan yabancı uyruklu 3'ü kadın 10 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kadifekale'de, önceki gün saat 22.30 sıralarında 1012 sokakta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında; yabancı uyruklu Felyansa Consi (30), Sophid Johnson (23), Imas Tami (30), Volo Sivit (25), Edmard Kupa (25) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi, oturdukları evde ısınmak için tencerede kömür yaktı.
10 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Bir süre sonra evde bulunan 10 kişi, tencereden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Evde bulunanlardan biri dışarıya çıkarak yardım istedi. Bunun üzerine yardıma koşan mahalle sakinleri, evde hareketsiz halde yatan 9 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tencerelerde yanan kömürleri söndürürken, sağlık ekipleri ise zehirlenen 10 kişiye müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişiyi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 kişiyi ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanelerde tedaviye alınan 10 kişinin tedavisi devam ederken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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