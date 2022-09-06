Kömür fiyatlarında rekor üstüne rekor
Asya’da kömür fiyatları arzda yaşanan bozulmaların hali hazırda krizde olan küresel enerji sektörüne yeni riskler eklemesiyle rekor seviyelere ulaştı.
Asya'da kömür fiyatları, Avrupa başta olmak üzere küresel çapta yaşanan enerji krizinin kömür ihtiyacını artırması ve arzda yaşanan bozulmalarla rekor seviyelere ulaştı.
OPIS tarafından iki haftada bir derlenen endekse göre, Avustralya'nın Newcastle limanında yüklenen kömür spot piyasada ton başına 436.71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle fiyatlar üçe katlanmış oldu.
AVRUPA’YA GAZ AKIŞINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK ÖN PLANDA
Vadeli fiyatlarda da rekor seviyeler izlendi. Newcastle ekim ayı vadelileri ICE Futures Europe'ta, haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 artışla ton başına 463,75 dolara çıkarak Ocak 2016'ya kadar uzanan verilerdeki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa'nın referans kömür fiyatı da rekor seviyede işlem görüyor.
Avrupa’ya gaz akışına ilişkin belirsizlik ve kıtadan daha güçlü kömür talebinin öngörülmesi, yakıt fiyatlarını artırmaya devam eden unsurlar olarak öne çıkıyor. Öte yandan Avustralya’da yılsonuna doğru üçüncü bir La Nina kasırgası yaşanabileceği ve kömür madenlerinde hava koşullarının bozulması ihtimali olduğu belirtiliyor.
Daha önce 2010-11 yıllarında yaşanan ve birkaç ay süren La Nina kasırgalarında Avustralya’nın New South Wales ve Queensland eyaletlerindeki kömür madenlerinin ve demiryollarının yoğun yağış nedeniyle zarar görmesine neden olmuş ve üretimin yüzde 20 ila 30 arasında düşmesine neden olmuştu.
"KÖMÜR FİYATLARINI YENİ ZİRVELERE ÇIKILABİLİR"
Aralarında Marius van Straaten’in de olduğu Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir notta, “Avustralya kömür sevkiyatlarındaki ciddi sayılabilecek herhangi bir kesinti, yüksek kalorifer değerine sahip kömür fiyatlarını yeni zirvelere çıkarabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Bazı alıcıların Rusya'dan yakıt ithalatından kaçınması ve birçok ülkede yenilenebilir kaynaklar da dahil olmak üzere diğer kaynaklara yapılan yatırımların yavaşlaması nedeniyle küresel gaz arzındaki daralmanın bir sonucu olarak kömür talebinde güçlü bir canlanma görülmüştü.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cumhuriyet Savcısı'ndan kadınlara çirkin teklif!
- İsmail Kahraman için harekete geçildi