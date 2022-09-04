Kömür ve odunun fiyatları arttı: Isınmak lüks oldu

04 Eylül 2022 Pazar, 04:00

Eylül başında doğalgaz ve elektriğe zam geldiği gibi ısınma için alternatif olarak kullanılan kömür ve odun gibi ürünlerin fiyatları da arttı.

Son durumla ilgili bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “özellikle kırsal bölgede vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatı da olağanüstü artış gösterdi. Eylül 2021’de kış öncesi sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı 1200-1400 lira arasında değişiyordu. Bugün aynı odunun fiyatı 3 bin 500 ile 3 bin 600 lira arasında. Odun fiyatındaki artış yüzde 160’ı buluyor” dedi. İthal kömüre de zam geldiğini belirten Akın şöyle devam etti:

KÖMÜR 7 BİN 600 LİRA

“Eylül 2021’de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 ile 3 bin lira arasında değişiyordu. Bugün aynı kömürün fiyatı 8 bin ile 8 bin 600 lira arasında. Yerli kömürün fiyatı ise 7 bin 600 liraya kadar çıktı. Kömür fiyatındaki artış neredeyse üç kat oldu. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası’ndaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye’de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor.”