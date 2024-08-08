Konfederasyonlar farklı şehirlerde ‘Geçinemiyoruz’ mitingleri için düğmeye bastı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

İktidardan başta asgari ücret ve vergide adalet olmak üzere 10 talepte bulunan işçi konfederasyonları bu taleplerine hiçbir yanıt gelmeyince mitinglere başlama kararı aldı. Türk-İş, Disk ve Hak-İş konfederasyonları, her ilde kendi mitinglerini düzenleyecek. Böylece talep edilen konular sürekli gündemde tutulacak. Konfederasyonların mitingleri farklı günlerde olacak. Aynı gün iki miting yapılmayacak. Mitinglerde temel başlığı “Geçinemiyoruz” olacak, vergide adalet, asgari ücrete zam, kamu sözleşmeleri mitinglerdeki temel talepler olacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ

Eğer illerdeki bu mitinglerden de bir sonuç alınamazsa Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda bu kez üç konfederasyonun katılımı ile büyük bir miting yapılacak. Önceki gün Türk-İş’in Başkanlar Kurulu toplantısında da bu konu konuşuldu. Toplantının ardından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde 38 oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir.”