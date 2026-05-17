Konfederasyonlar hedef enflasyona göre zam politikasına son verilmesini istiyor: Tahmini bırak, gerçeğe bak!

Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini yüzde 24’e, tahminini ise yüzde 26’ya çıkarması memur ile memur emeklisine yapılan toplu sözleşme zamlarının düşüklüğünü gözler önüne serdi. Maaş ve ücret zamları belirlenirken hedef enflasyonun dikkate alınması uygulamasına son verilmesi talep ediliyor. Toplu sözleşme masasında yer alan 3 memur konfederasyonundan birisi olan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, milyonlarca memur ile emeklinin ekonomik geleceğini enflasyon tahminleri üzerine inşaa etmenin doğru bir yöntem olmadığını vurguladı.

Kahveci, “Çünkü tahminler değişmekte, revize edilmekte ve yükseltilmektedir; ancak aynı dönemde maaş artışları revize edilmemekte, çalışanların gelir kayıpları telafi edilmemektedir. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini yükseltmesi, öngörülerin ne kadar değişken olabileceğini açık biçimde ortaya koymuştur. Buna rağmen kamu görevlileri ve emeklilere verilen maaş artışlarının sabit kalması; enflasyon riskinin tamamının ücretlilerin omuzlarına yüklenmesi anlamına gelmektedir” dedi. Kahveci, ücret politikalarının gerçek ekonomik şartlardan ve güncellenen verilerden kopuk biçimde belirlenmesinin bütçe disiplinini korumak yerine orta ve uzun vadede daha büyük ekonomik ve sosyal maliyetler doğurduğuna dikkat çekti.

‘HEMEN GÜNDEME ALINSIN’

2026 için öngörülen maaş artış oranlarının yeniden değerlendirilmesini, memur ve emeklilerin alım gücündeki kaybı telafi edecek ek zammın hemen gündeme alınmasını isteyen Kahveci, sadece geçmiş kayıpları karşılayan değil, çalışanı ve emekliyi ekonomik büyümeden pay sahibi yapacak refah payı uygulamasının da yaşama geçirilmesini talep etti. Maaş artışlarının, gerçekleşen ve beklenen enflasyon karşısında koruyucu hale getirilmesi gerektiğini belirten Kahveci, “Yüksek enflasyon dönemlerinde ücretlerin aylarca erimesine yol açan mevcut sistem yeniden düzenlenmelidir. Tahmine dayalı ücret artışı anlayışından vazgeçilerek, çalışanların alım gücünü koruyacak daha adil ve dinamik bir ücret güncelleme sistemi oluşturulmalıdır” dedi.

‘TAHMİNLERE DEĞİL, GERÇEĞE GÖRE BELİRLENSİN’

Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerin, ekonomik belirsizliğin, hedef sapmalarının ve yanlış hesaplarını yükünü taşımak zorunda olmadıklarını vurgularken, ücret politikalarının “tahminlere değil, hayatın gerçeklerine göre” belirlenmesini istedi.

‘SOKAĞIN GERÇEK ENFLASYONU’

Toplu sözleşme masasında yer alan bir diğer konfederasyon Birleşik Kamu-İş, iktidarın gerçekleşmeyeceği aylar ve yıllar öncesinden belli olan hedefleri esas alarak kamu emekçisinin ve emeklisinin maaş-aylıklarını baskı altına almaya çalıştığını belirtti. “Bizim enflasyon raporumuz cüzdanımızdır, mutfağımızdır, pazar filesidir, günden güne eriyen lokmamızdır” vurgusu yapan Birleşik Kamu-İş; hedeflere göre değil, sokağın gerçek enflasyonuna göre insanca yaşayacak maaş talebinde bulundu.

ACİLEN YENİ MASA!

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, “IMF olmadan IMF politikalarını uygulayan” iktidarın, IMF’nin önerdiği kamu emekçileri ve emeklilerine gerçekleşen enflasyon üzerinden, tahmini enflasyon oranında ücret artışları yaptığına dikkat çekti. Emekçilerin yıllardır uygulanan düşük ücret politikaları sonucunda kaybetmeye devam ettiklerini belirten Avanaş, son toplu sözleşmede Merkez Bankası’nın o dönemki enflasyon tahmini olan yüzde 16 üzerinden artış yapıldığına işaret etti. Avanaş, iktidarın dayattığı yıllık ücret artışının nisan ayı enflasyonu ile sona erdiğini, Merkez Bankası’nın da tahminini yüzde 26 olarak revize ettiğini kaydetti. Avanaş, “Bizler daha fazla zaman kaybedilmeden grev hakkı içeren ve tarafların eşit temsiliyetine dayanan yeni bir sendika yasası çıkarılmasını ve bu yasaya dayanarak yeni bir toplu sözleşme masası kurulmasını acilen talep ediyoruz” dedi.