Yayınlanma: 20.08.2024 - 14:24

Güncelleme: 20.08.2024 - 14:24

Daha önceden Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia borçları nedeniyle konkordato talep etmişti. Son olarak Toybox Gıda'da konkordato ilan etti. Peki, Konkordato ne demek? Konkordato ne anlama geliyor? Konkordato ilan edince ne olur?

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, bir şirketin finansal zorluklarla başa çıkabilmek ve iflasa sürüklenmemek adına mahkemeden yardım talep ettiği bir süreçtir. Türk Ticaret Kanunu'na göre, şirketler mali sıkıntı içinde olduklarını ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını düşündüklerinde mahkemeye başvurarak konkordato ilan edebilirler.

KONKORDATO İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Konkordato sürecinde şirket, alacaklılarına karşı olan yükümlülüklerini geçici bir süreliğine askıya alabilir veya yeniden yapılandırabilir. Bu süre zarfında, şirketin mali durumu incelenir ve bir uzlaşma planı oluşturulur. Eğer mahkeme tarafından kabul edilirse, şirket belirli bir süre boyunca iflas tehlikesi olmadan faaliyet gösterebilir.

Ancak, konkordato ilan etmek her zaman bir başarı garantisi değildir. Mahkeme süreci değerlendirdikten sonra konkordato talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Şirketin mali durumu iyileştirilemezse veya uzlaşma sağlanamazsa, mahkeme iflas kararı verebilir.

Konkordato ilan eden bir şirket, mali sıkıntılarından geçici bir süre için kurtulsa da, bu durumun uzun vadeli başarıya dönüşmesi için etkili bir mali rehabilitasyon ve iş planına ihtiyaç duyar.

ŞİRKETLER HANGİ DURUMLARDA KONKORDATO İLAN EDER?

Borçların Ödenemez Hale Gelmesi: Şirket, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyecek duruma düşerse, bu durum konkordato ilan etme nedeni olabilir.

Mali Sıkıntılar: Gelirlerin beklenenden düşük olması, maliyetlerin artması veya operasyonel sorunlar nedeniyle şirketin mali durumu zayıflarsa, konkordato başvurusu yapılabilir.

İflas Tehlikesi: Şirket, iflasın eşiğine gelmişse ve alacaklılarına borçlarını ödemekte güçlük çekiyorsa konkordato talebinde bulunabilir.

Döviz Kurlarındaki Dalgalanmalar: Özellikle dövizle borçlanan şirketler için, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar finansal sıkıntılara yol açabilir ve konkordato düşünülebilir.

Faiz Yükü: Yüksek faiz ödemeleri, şirketin karlılığını olumsuz etkileyebilir. Faiz yükü nedeniyle finansal sıkıntıya düşen şirketler konkordato talebinde bulunabilir.

Piyasa Koşulları: Ekonomik durgunluk, sektörel sorunlar veya beklenmedik olaylar nedeniyle şirketin gelirleri düşerse, konkordato düşünülebilir.