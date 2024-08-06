Repesaj ne demek? Repesaj hakkı ne anlama gelir?

"Repesaj" kelimesi 2024 Paris Olimpiyatlarında sık sık telafuz edilemesiyle gündeme geldi. Repesaj kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Repesaj ne demek? Repesaj hakkı ne anlama gelir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:45
Repesaj ne demek? Repesaj hakkı ne anlama gelir?
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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u yenerek bronz madalya için yarışmaya hak kazandı. Buse Tosun Çavuşoğlu, bugün akşam Kuzey Koreli Sol Gum Park'la mücadele edecek. Peki, Repesaj ne demek? Repesaj hakkı ne anlama gelir?

REPESAJ NEDİR?

ingilizce repechage kelimesinden çevrilen repesaj terimi altın madalya ve gümüş madalyanın sahibi bulduğu karşılaşmalarda bronz madalya için verilen mücadeleleri kapsar. Tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, bütün maçlarını kazanıp finale çıkan 2 sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli karşılaşarak, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışırlar. Bu bronz madalya şansı olan maçlara "repesaj" denir.


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