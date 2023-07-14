Konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 TIR şoförüne gözaltı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren özel bir liman işletmesinde konteynerlerin arasına sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki TIR şoförü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:14
Konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 TIR şoförüne gözaltı
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Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren özel bir liman işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre yük indirme sırasında liman çalışanı Yakup Aygül (38), iki konteyner arasına sıkıştı. 

Limanda çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Aygül, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aygül’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki TIR şoförünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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