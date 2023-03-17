Konut fiyatları yükseliyor: İstanbul'da 'fay' hattından kaçış

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş depremleri sonrası bilim insanlarının ısrarla dikkat çektiğini büyük Marmara depremi İstanbul’da iç göç yaşatıyor. Zemini kötü ve yapı stoğu eski mahallelerden kaçış hızlanırken satışlar da durma noktasına geldi. Bu ilçelerde fiyatlar düşerken zemini sağlam denilen mahallelerde artış görüldü.

Emlak sitesi Sahibinden.com’un endeksinden yapılan derlemelerde Çekmeköy’de metrekare satış fiyatı ocak ayında 21 bin 878 TL’yken şubatta yüzde 11 artışla 24 bin 444 TL oldu. Buna karşın sahil kesiminde bulunan ve riskli bir yapısı olduğu söylenen Zeytinburnu’nda 40 bin 476 TL olan metrekare satış fiyatı yüzde 17 azalışla 33 bin 333 liraya geriledi. Sektörde Avcılar gibi ilçelerden Çekmeköy, Beykoz gibi ilçelere akın görülüyor

Avcılar’da 24 yıldır emlakçılık yapan Selçuk Erkaya, semtte korkunun arttığını bunun da piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Piyasadaki durgunluğa “Eskiden tapuya satış için başvurunca 20 gün sıra beklerdik. Şu an aynı gün içinde satışı yapabiliyoruz” örneğini veren Erkaya, “Bugünlerde kimse ev almıyor. Satışlar artsa da alıcı yok. Yeni ve depreme dayanıklı binalara ilgi olsa da az. Kiralıklarda yeni binalarda bir hareketlilik var. Kiralar ise yüzde 40 arttı, fahiş bir seviyeye yükseldi” diyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ise fay hattına yakın ilçelerde duran satışların Çekmeköy gibi fay hattına uzak bölgelerde katlanarak arttığını söylüyor. Akdoğan, “İnsanlar faydan kaçıyor, İstanbul’un kuzeyine akın var. İnsanlar artık evin içinden önce binanın otoparkında, altındaki dükkânlarda kolonları inceliyor” diye konuşuyor.

(Hakan Akdoğan)

Mars Gayrimenkul İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak ise İstanbul’da tüketici tarafında bir panik havası oluştuğuna dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Zemini sağlam bölgelere doğru bir hareketlilik yaşandı. Panik havası hem kiralama hem de satın alma tarafında rakamlarda bir miktar yükselişe neden oldu.”

(Hakan Bucak)

KONUTTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 153

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı 2023 Ocak ayı konut fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 153.1, aylık artış ise yüzde 6.9 oldu. Yıllık artış İstanbul’da yüzde 154.4 oldu. İstanbul’da konut metrekare fiyatı 28 bin 910 TL olarak açıklanırken 120 metrekare bir dairenin ortalama fiyatı da 3 milyon 469 bin liraya yükseldi.