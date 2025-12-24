Konut kredisi hesaplamaları değişti: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası verileri, konut kredisi faizlerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 seviyesine inerek son 28 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. Daha önceki en düşük oran ise 1 Eylül 2023’te yüzde 35,69 olarak görülmüştü.

KONUT KREDİSİNDE ZİRVE VE DÜŞÜŞ SÜRECİ Verilere göre, konut kredilerinde en yüksek ortalama faiz oranı 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 seviyesine çıkmıştı. Geçen yılın ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 düzeyindeyken, bu oran zamanla yüzde 2,49’a kadar geriledi.

AYLIK TAKSİT VE TOPLAM GERİ ÖDEME AZALDI Faiz oranlarındaki düşüş, kredi geri ödemelerine de yansıdı. Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisi için aylık ödeme tutarı 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya indi. Toplam geri ödeme tutarı ise 609 bin liralık düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.

Bu gelişmeler, konut kredisi faizlerindeki gerilemenin kredi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Peki en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 45

TEB Faiz Oranı: Yüzde 45

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 45

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 45

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 44

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 43

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 41

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39,5

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 38

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

