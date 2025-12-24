Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konut kredisi hesaplamaları değişti: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar?
24.12.2025 11:41:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Konut kredisi faizleri son 28 ayın en düşük seviyesine gerileyerek ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönem başlattı. Merkez Bankası verilerine göre, 1 milyon TL'lik kredinin toplam geri ödemesi 609 bin TL birden azalırken, bankaların güncel faiz oranları ve düşen aylık taksit tutarları dikkat çekiyor. İşte banka banka en düşük konut kredisi faiz oranları ve ödeme tabloları.

Merkez Bankası verileri, konut kredisi faizlerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 seviyesine inerek son 28 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. Daha önceki en düşük oran ise 1 Eylül 2023’te yüzde 35,69 olarak görülmüştü.

KONUT KREDİSİNDE ZİRVE VE DÜŞÜŞ SÜRECİ

Verilere göre, konut kredilerinde en yüksek ortalama faiz oranı 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 seviyesine çıkmıştı. Geçen yılın ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 düzeyindeyken, bu oran zamanla yüzde 2,49’a kadar geriledi.

AYLIK TAKSİT VE TOPLAM GERİ ÖDEME AZALDI

Faiz oranlarındaki düşüş, kredi geri ödemelerine de yansıdı. Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisi için aylık ödeme tutarı 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya indi. Toplam geri ödeme tutarı ise 609 bin liralık düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.

Bu gelişmeler, konut kredisi faizlerindeki gerilemenin kredi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Peki en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 32 bin 320 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 31 bin 574 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL
VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 30 bin 378 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 29 bin 655 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 29 bin 293 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 29 bin 293 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
HAYAT FİNANS

  • Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47
  • Net Kazanç: 29 bin 271 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 271 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 932 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 28 bin 570 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 38,5
  • Net Kazanç: 27 bin 847 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 38
  • Net Kazanç: 27 bin 485 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 485 TL
HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 26 bin 762 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

