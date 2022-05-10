Konut kredisi nedir? Konut kredisi nasıl hesaplanır?

10 Mayıs 2022 Salı, 15:25

Konut kredisi, satın alınmak istenilen konutun teminat altına alınarak özel veya kamu bankalarınca verilen bir kredi türüdür. Düşük faizli kredi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir düzenleme yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı konut kredisi açıklaması birçok soruyu da beraberinde getirdi. Erdoğan'ın duyurduğu konut kredisinin faiz oranı ne olacak? Konut kredileri kaç yıla kadar vadeli olacak? Düşük faizli konut kredisinden yararlanmanın şartları nelerdir? Konut kredisi taksit tutarı ne kadar?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Yeni konut kredisi paketinde yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kredi kullandırılacak ve 10 yıla kadar vadeli olabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.

"İlk evim Konut Finansman Paketi" kapsamında 120 ay vade ile çekilen 2 milyon lira kredide, yüzde 0.99 faizle aylık ödeme 28.555 lira oluyor.

"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" kapsamında 120 ay vade ile çekilen 100 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 1359 lira oluyor.

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

"GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ"

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.