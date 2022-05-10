Faizsiz konut kredisi nedir? Faizsiz konut kredisine nasıl başvurulur?

10 Mayıs 2022 Salı, 16:28

Sosyal Güvenlik Kurumu bu sene 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinde bulunmayı planlıyor. SGK'lilere sunulan faizsiz konut kredisinden faydalanmak için bazı şartları taşımak gerekiyor.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden hak sahipliği belgesi alınması ve bu belge ile beraber Ziraat Bankası'na başvurulması gerekliydi. Ancak krediyle ilgili kurumdan yeni yapılan açıklamaya göre faizsiz krediden yararlanmak isteyen kişilerin Ziraat Bankası'na başvurması yeterli. Kurum'dan yapılan açıklama şöyle; "Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Faizsiz krediden yararlanabilen hak sahipleri SGK'nın internet sitesinde açıklandı.

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlar;

-5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56'ncı maddesi ile mülga 45'inci ve 64'üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlar

-Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

-Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri,

-Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri,

-İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler,

-684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazileri

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BORCU NASIL TAHSİL EDİLİYOR?

Kredinin geri ödenme yöntemi de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kredinin hak sahibince geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapılmaktadır. Buna göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor.

Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır. Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.