Konut satış istatistikleri açıklanacak

16 Ağustos 2022 Salı, 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5.5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.



OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 31.4 ARTTI

Konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti.