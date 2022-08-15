TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE'de tarihi rekor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022" verilerini yayımladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 157.89, aylık yüzde 5.00 arttı ve tarımsla üretici enflasyonunda rekor kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini paylaştı.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5.00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 108.78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157.89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79.39 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.66 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4.78 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 25.09 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.02, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.94 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7.29 artış gerçekleşti.
Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 74.57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 75.65 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 256.06 ile lifli bitkiler ve yüzde 201.62 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 6.68 ile lifli bitkiler ve yüzde 5.66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 22.47 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 13.70 ile çeltik oldu.
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