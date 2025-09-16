Konut satış verileri açıklandı: En çok hangi ülkenin vatandaşları Türkiye’den ev aldı?

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında yükseliş gösterdi. Türkiye genelinde satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre artış kaydederken, satışların en fazla olduğu iller İstanbul, Ankara ve İzmir olarak öne çıktı. En düşük satışlar ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli’de gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ SATIŞLARI DA YÜKSELDİ

Yılın ilk sekiz ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde arttı. Bu süreçte ipotekli konut satışları da dikkat çekti ve toplam satışlar içinde önemli bir pay aldı.

İLK VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ağustos ayında ilk el konut satışları yükselirken, ikinci el satışlar toplam satışın büyük kısmını oluşturdu. Toplam konut satışlarında ilk elin payı yaklaşık üçte biri, ikinci elin payı ise üçte ikiyi buldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Ağustos ayında yabancılara yapılan konut satışları gerilerken, bu satışların en fazla olduğu iller İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.

ÜLKELERE GÖRE EN FAZLA SATIŞ RUSYA FEDERASYONU’NA YAPILDI

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.