Konut satışlarında yılın ilk yarısında dikkat çeken artış!

Yeni yıla hızlı bir giriş yapan gayrimenkul piyasası, ocak-haziran döneminde yükseliş eğilimini sürdürdü. Konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul türlerinde satışlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre genel olarak artış gösterdi. Bu süreçte yalnızca mart ayında sınırlı bir gerileme yaşandı ve satışlar yüzde 0,8 oranında düştü.

TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643 ve haziranda 218 bin 282 oldu. Haziran ayındaki satışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 oranında artış gösterdi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İKİNCİ RAKAMI

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen toplam satış adedi yüzde 15,6 artarak 1 milyon 414 bin 382'ye ulaştı. Bu sonuç, tüm zamanların en yüksek ikinci ilk yarı verisi olarak kayıtlara geçti. Rekor ise 2022 yılındaki 1 milyon 523 bin 515 adetle kırılmıştı.

TAPU HAR Ç GEL İRİ 62 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 9 milyon 70 bin işlem yapıldı. Bu işlemler içinde satışlar 1,4 milyonu aşarken, 661 bin ipotek, 212 bin intikal, 76 bin düzeltme, 31 bin kamulaştırma, 25 bin ayırma, 14 bin birleştirme ve yaklaşık 14 bin bağış işlemi gerçekleştirildi. Diğer işlem türlerinin sayısı ise 6,6 milyona yaklaştı.

Tapuda yapılan bu işlemler neticesinde elde edilen harç geliri yüzde 78 oranında artış göstererek 62 milyar 373 milyon liraya ulaştı.

SON 6 YILIN İLK YARISINDA GAYRİMENKUL SATIŞ RAKAMLARI

Yıllar bazında ocak-haziran dönemlerinde ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde sıralandı: