Konut satışlarındaki durgunluk emlakçıları işsiz bıraktı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:30

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:30

Artan faizler, kapanan kredi muslukları, düşen alım gücü gibi birçok etken birleşince konut satışları düşüşe geçti. Müteahhitlerin yanı sıra emlakçılar da zor durumda.

Emlakçılar hiç ev satamadan ay geçirdiklerini belirtirken İzmir’de yılbaşından bu yana 700 emlak dükkânı kapattı. İstanbul’da ise aylık 80-85 dükkân kapanıyor.

"YENİ KONUT KREDİLERİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye’de 70 bin kayıtlı emlakçı var. Satışların durmasıyla bu emlakçıların da işsiz kaldıklarını belirten İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu sektörün acil yardım çağrısı (S.O.S) verdiğini belirterek “Sadece emlakçı değil mütehattit vs. tüm sektör batmak üzere. 4 bin 600 üyemiz var, yılbaşından bu yana 700 emlak ofisi işyerini kapattı. Hepimiz bir an önce piyasanın canlanmasını, yeni konut kredilerini bekliyoruz” dedi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise şöyle konuştu: “Bizde de sadece bu ay 85 emlakçı dükkân kapattı. Yeni açanlar da var görünüyor ama onlar kayıtsız iş yaparken getirilen afla odaya kayıt olanlar. Sektör zor durumda, var olan işi de kayıt dışı çalışanlar alıyor. Onlarla mücadele için odalara denetim yetklisi verilsin istiyoruz.”