Konut ve araç satışında yeni dönem: O kişilerin ilan vermesi yeni yılda yasaklanıyor!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'ndaki sunumunda emlak sektörüne yönelik önemli kararları açıkladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçesine dair sunum yaptı. Sunumda, otomotiv sektöründe alınan önlemlerle piyasanın dengelendiğini belirten Bolat, emlak sektöründe de 1 Ocak’tan itibaren yetkisiz kişilerin taşınmaz ilanı veremeyeceğini vurguladı.
YETKİ SAHİBİ KİŞİLER İLAN VEREBİLECEK
Yeni düzenlemeye göre, emlak sektöründe sadece yetki belgesine sahip kişiler taşınmaz ilanı verebilecek. Otomotiv sektöründe de benzer bir uygulama hayata geçirilecek.
Bakanlık, emlak ilanlarında yetkisiz kişilerin faaliyetlerini engellemeyi hedefliyor. Bu adımla hem tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hem de kayıtdışı satışların azaltılması planlanıyor.
Etiketler: #Ticaret Bakanı #Ömer Bolat #emlak #taşınmaz
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