KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Konut fiyatları daha da artacak

18 Nisan 2022 Pazartesi, 18:45

Konut fiyatlarının artışları nedeniyle kira krizi yaşandığına dikkat çeken KONUTDER Başkanı Altan Elmas, katıldığı Bloomberg HT yayınında konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konut fiyatlarındaki artışın ağırlıklı olarak maliyetlerde yaşanan artıştan kaynaklandığını söyleyen Elmas, "Konut fiyatlarının artması gündem oluyor. Bu çok doğal çünkü enflasyon tüm dünyanın günemi. Bizde de ciddi bir enflasyon var. Böyle bir dönemde konut fiyatlarının artmamasını beklemek doğru olmaz" dedi.

Elmas, "2019 yılından itibaren konut fiyatlarının yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. Çünkü inşaat maliyetleri yükselmeye başladı o tarihten itibaren buna paralel olarak da konut fiyatları arttı. Mart ayında neden yüzde 15 derseniz, Şubat a yında savaş öncesi 750 dolara aldığımız demiri 920 dolara almaya başladık. Yüzde 20 dolar bazında artış oldu. Bunu yalnız inşaat demiri olarak görmemek gerek. Çünkü inşaatlarda bataryası olsun, radyatörü olsun yüzde 35-40 çelik ürünü var. Demir, çelik ve türevleri çok çok yükseldi" diye konuştu.

ARZ ŞOKU VAR

Ukrayna savaşının tüm emtia fiyatlarını yükselttiğinin altını çizen Elmas, 2021 yılını başından itibaren de ciddi bir konut arz şoku yaşandığının altını çizdi. Yazın toplu taleplerin oluştuğunu ancak üç yıldır konut üretiminin normal koşullarda yapılamadığını aktaran Elmas, "Bunu önceden söylemeye çalıştık. Üç yıldır konut üretimi, geleneksel 15-20 yıldır üretilen ortalama konutun yarısı kadar. Emtia fiyatlarına birde bu eklenince kimse konut fiyatlarını tutamaz. Fiyatlar artmaya devam edecek. Bir de Eylül Ekim ayında yaşanan ve şimdi sakinleşse bile birikmeli etkileri süren kur şoku da konut fiyatlarında etkili oldu" değerlendirmesinde bulundu.

İşletme sermayelerinde de sorun yaşandığını söyleyen Elmas, üç ay önce bir TIR demirin 450 bin liraya alınırken şimdi 1,5 milyon lira ödendiğine dikkat çekti.

Elmas, konut fiyatlarının artışında yabancıya konut satışının önemli bir payı olmadığını dile getirdi.