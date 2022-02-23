Konut fiyatları Meclis gündeminde: 'Önlem alınmazsa kiralar maaşı katlayacak'
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, artan konut maliyetleri ve fiyatlarına ilişkin araştırma önergesi verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ve konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, Aralık’ta 2020'nin aynı ayına göre yüzde 59,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,9 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,3, 8 ve 7,3'lük artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 63, Ankara'da yüzde 55,7, İzmir'de yüzde 58,3 yükseldi.
Konuyla ilgili Meclis'te bir araştırma önergesi veren CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konut maliyetlerindeki artışın 2022’de de devam edeceğini belirterek “Konut sektörü döviz kurunda yaşanan artış, girdi maliyetlerindeki yükseliş değişken faiz hareketleri ve ekonomik darboğaz sebebiyle sorunların yaşandığı alan haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Özellikle büyükşehirlerde konut maliyet ve fiyatlarında yaşanan artışın hem müteahhitleri hem de vatandaşları mağdur ettiğini kaydeden Karasu, “İnşaat girdi maliyetlerinde son 12 ayda yaşanan artış sektörde büyük bir arz krizinin önünü açmıştır. Mevcut konut stokunun da tükendiğinin hesaba katılmasıyla Türkiye genelinde konut yapım ve erişim sorununu doğurmuştur” dedi.
Konutta yaşanan arz krizinin konut fiyatlarını da yukarı çektiğini belirten Karasu, bir önceki yıla göre kiralık konut fiyatlarının en az yüzde 100 arttığını belirtti.
‘BARINAMIYORUZ’ DİYEN ÖĞRENCİLER KRİZİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ
Üniversite öğrencilerinin ‘barınamıyoruz’ protestolarını da hatırlatan Karasu, “Büyükşehirlerde eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerinin barınma hakları için protesto gösterilerinde bulunması yaşanılan krizin en önemli kanıtıdır. Gençler, emekliler, yeni evliler toplumun tüm kesimleri artan maliyet ve fiyatlardan şikayetçi. Önlem alınmazsa kira fiyatları ortalama çalışan maaşını çok geride bırakacak” ifadelerini kullandı.
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