Köprü ve otoyollar özelleştirilirse bunlar son olabilir! Yurttaş artık bayramda da ücretsiz geçemeyecek

Cumhurbaşkanı kararına göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 22 Mart pazar günü saat 24.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak. Ancak bu karar yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar için geçerli değil. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler bayramda da yine ücretli olacak. Buna göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu da dahil olmak üzere KÖİ kapsamında yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollardan yurttaşlar ücretli geçmeye devam edecek.

Karara göre ayrıca bugün gece yarısından 22 Mart pazar günü saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıceşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, meessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

ÖZELLEŞTİRİLECEKLER!

İktidar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü özelleştirmeye hazırlanıyor. Bütçelerde yıllardır otoyollar ve köprülerin özelleştirileceği belirtiliyor. 2026 Bütçesi’nde de özelleştirme kapsamına alınan ve alınacak olan otoyollar, köprüler, çevre yolları ve bağlantı yolları üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve yük aktarma merkezi gibi diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının işletme haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik ihale hazırlık çalışmalarına devam edildiği belirtiliyordu.

Bu kapsamda İstanbul’daki iki köprü ve çeşitli yerlerdeki 7 otoyolun özelleştirme sürecini yönetmesi için İngiltere merkezli Ernst & Young LLP’nin yetkilendirildiği ortaya çıkmıştı. Şirketin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 7 otoyolun işletme haklarının verilmesinde hükümete danışmanlık yapacağı belirtilmişti.

''SÜREKLİ YÜRÜTÜLÜYOR''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te milletvekillerden gelen soru önergelerine verdiği yanıtta ise, “Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik ilave bir karar alınmamış

olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmesine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir” demişti.

Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki köprü ve otoyollar özelleştirilirse artık buralardan geçişler de bayramlarda ücretli olacak. Yurttaş para ödeyerek geçiş yapabilecek.

''ÜCRETSİZ OLMAYACAK''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu bayramda yollara düşecek vatandaşlarımıza duyurulur: Son kez bu yıl, Ramazan bayramında kamuya ait ücretli köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. AKP’nin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 7 otoyolu özelleştirme planına göre; gelecek yıldan itibaren, bayramlarda bu köprüler ve otoyollar artık ücretsiz olmayacak. Zira yap-işlet-devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği köprü ve otoyollar, bayramlarda da vatandaşlarımıza ücretli. Üstelikte bu yolların maliyeti yıllar içinde defalarca kez vatandaşlarımızın vergileriyle ödendi.

Anlaşılan o ki; AKP, vatandaşın gelecek yıllardaki bayramlarını zehir etmenin peşinde.”