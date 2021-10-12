Koray Erdoğan, birçok branştaki hesapsız fiyat rekabetine dikkat çekti

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

Türkiye’de, zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017’den beri “tavan fiyat”, aynı yılın temmuzundan bu yana da “havuz sistemi”uygulanıyor. Geçen haziranda ise özellikle bedeni hasarları ilgilendiren yeni bir yasa değişikliği TBMM’de kabul edildi.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, bugün artık havuzdan dönüş olmadığını, yeni yasanın ise iyi bir çerçeve çizdiğini vurgulayarak “Artık beklediğimiz, detayların yer alacağı ikincil düzenlemeyi içeren genel şartların, bir an önce yayımlanması ve gri zaman aralığı olarak nitelendirdiğimiz bu dönemin sona ermesi” dedi. “Tavan fiyat problemi de yok” diyen Erdoğan, bugün tavanın yüzde 25-30 altında satış yapıldığını, oysa son 1.5 yılda maliyetlerin çok arttığını belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:

MÜDAHALE OLMAMALI

“Salgında hasar frekansları düştü, kâr arttı ve bu fiyatlara yansıtıldı. Oysa bu geçiciydi. Zaten teknik sonuçlar ortada. Fiyatlama doğru yapılmalı. Aksi takdirde 2017’deki gibi ani fiyat artışlarının olduğu yeni bir dönem yaşanabilir. Fiyat rekabetinden dolayı sektördeki kırılganlık artıyor. Maalesef bunu başka branşlarda da görüyoruz. Rekabet daha sağlıksız hale geliyor. Oysa bugün önemli altyapı yatırımına ihtiyacı var. Sektörün bir güven müessesesi olduğu unutulmamalı.”

Bu noktada SEDDK’nin önemine dikkat çeken Erdoğan, yeni kurulmasına rağmen “asgari sermaye şartı”, “Özel Riskler Yönetim Merkezi”, “18 yaş altına BES imkânı” gibi önemli düzenlemelere imza attığını belirtti. SEDDK’nin sigorta potasiyelini büyütecek yapı olduğunu ifade eden Erdoğan, ancak şöyle bir uyarı yaptı: “Bu yapının arkasında durmak, organizasyon ve çalışmalarına müdahale etmemek gerekiyor. O zaman dünyadaki örnekleri gibi başarılı olur.” Erdoğa ayrıca, SEDDK’nin yönetici ve sermayedarlar için de “şahsi sorumluluk esası” getirmesini istedi. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun (STK) çalışmalarıyla ilgili de yorum yapan Erdoğan, “Bugün sigorta tekniğine uygun olmayan kararlar alıyor. İhtiyacı cevap veremez durumda. Bu nedenle revize edilmeli” dedi.

BU YIL İLK 10 ŞİRKET ARASINA GİRECEĞİZ

Ray Sigorta yılın ilk sekiz ayında yüzde 35 artışla 1.3 milyar liralık prim üretti. Yıl sonunda yüzde 3’lük pazar payına ulaşacaklarını, ilk 10 şirket arasına gireceklerini belirten Koray Erdoğan, 2024 için öngördükleri yüzde 4.7’lük paya da 2023’te ulaşabileceklerini vurguladı. “Riski önlemeyi hedefleyen bir şirket”, “sevilen bir marka olma” vizyonuyla hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Örneğin risk mühendislerimizle müşterilerimizi dolaşıp işyerlerinin, tesislerinin röntgenini çekiyoruz. Önleyici tedbirler konusunda onları uyarıyoruz. Yine, sigorta ihtiyacı hakkında karar vermeyenler için ürün seçme sihirbazı hazırladık. Bugünlerde de evden çalışma sigortası üzerinde çalışıyoruz.”

‘EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ’

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), 1 Ocak 2016’dan itibaren eski tip sürücü belgelerinin yeni tip çipli belgelerle değiştirilmeye başlandığını, ancak bu geçiş sürecinin 2022 sonuna kadar uzatıldığını vurguladı ve şu noktaya dikkat çekti: “Yeni tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıl olmasına karşın, bazı sınıflarda süre farklılıkları bulunuyor. Bu nedenle geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanılması halinde ‘sürücü belgesiz araç kullanma’ durumuna düşülecektir.”

Bu tarihlere bakılması gerektiğini hatırlatan TÜSED, özellikle maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü bir kazaya sebebiyet verilmesi halinde sigortalının poliçesinden hasarını alamayacağını, ciddi tazminat yükleri ve hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ‘SORUMLU YATIRIM’

Anadolu Hayat Emeklilik’in, ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladığı açıklandı.

Salgınla sürdürülebilirliğin şirketler için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirten ve bunu iş modellerinin merkezinde konumlandırdıklarını dile getiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, şöyle devam etti: “Sürdürülebilir gelecek için sorumlu yatırım anlayışını gözeterek uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratmaya devam ediyoruz. 30. yılımızı kutladığımız 2020’de Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 58 şirketin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne sigorta ve emeklilik sektöründen kabul edilen ilk şirket olduk.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Anadolu Sigorta’nın 2020 yılı faaliyet raporunun, Mercom IRC Awards’ta sigorta genel kategori ve Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri’nde (IADA) gümüş ödüle layık görüldüğü açıklandı

- Fibaemeklilik’in, “Pembe Kurdele” ile meme kanseriyle mücadele ve aynı adı taşıyan sigorta ürünüyle AÇEV’in “Kadınların Eğitimi, Ailelerin Sağlığı ve Mutluluğu” çalışmasına destek verdiği açıklandı.

- MAPFRE Vakfı Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında, İspanyol sanatçı Rafael Martos, “Jose Manuel Martinez ‘Martinez Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü aldı. Ödül alanlara toplamda 120 bin Avro verildi.

- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te, “bilgi teknolojileri” genel müdür yardımcılığına Sevda Mersin, “bankasürans yönetimi” genel müdür yardımcılığına ise Nurcan Tunçdöken atandı.

- Koru Sigorta Strateji Geliştirme ve Planlama Başkanı Erdoğan Çiftcioğlu, üretime ağırlık verme ve dinamik yapıda şartları iyi analiz ederek sürdürülebilirliği ön plana almanın kalıcı başarıyı getirdiğini belirtti.