Sağlık ve özellikle tamamlayıcı sağlık sigortaları hızla gelişiyor

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Özellikle değişen yaşam koşullarının getirdiği yeni riskler sağlık sigortalarına olan ilgiyi artırıyor. Küresel Covid-19 salgını bunu en iyi ortaya koyan kriterlerden biri oldu.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre, hastalık- sağlık branşındaki prim üretimi 2020 yılında 2019’a kıyasla yüzde 20.8 artarak 10.1 milyar liraya oldu. Üstelik bu rakam, salgının seyahat sağlık sigortaları üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen gerçekleşti. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasındaki prim üretimi yüzde 51.6 artarak 1.5 milyar liraya ulaştı. Bu sigortanın hayatdışı branşındaki toplam payı da yüzde 1.7’den yüzde 2.2’ye çıktı. Bu pay beş yıl önce 2016 yılında sadece yüzde 0.6 idi. Yılın ilk sekiz ayında ise prim üretimi hastalık- sağlıkta yüzde 21 artışla 7.9 milyar lira, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 58.6 artışla 1.5 milyar lira oldu.

TEKNOLOJİ FIRSAT SUNDU

Gelişmeleri yorumlayan Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, salgının sağlık sigortalarının önemini herkese yeniden ve yoğun biçimde hatırlattığı belirtti. Esentürk, şöyle devam etti: “Her ne kadar sektör Covid-19’u kapsama dahil etme konusunda hızlı davransa da poliçe kapsamları belirlenirken pandemi öncesi risk kriterlerinin geçerli olduğunu görüyoruz. Buna rağmen sigorta şirketleri peşi sıra tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde bazı yeniliklere giderek esnek ürünler üretme eğilimine girdi. Ancak sektör olarak sigortacılık anlayışımıza ve risklere olan bakış açımıza bir revizyon şart. Teknolojinin gelişimiyle daha şeffaf yönetilen süreçler, sağlık sigortacılığı alanında müşteri nezdinde oluşan soru işaretlerini giderirken şirketlere poliçeler konusunda gelen taleplerin uygulanmasında önemli bir fırsat sunuyor.”

Mercury Sigorta Üst Yöneticisi Kurt Ebik ise özel sağlık sigortalarında yaşanan en büyük sorunun ileri yaşlarda aşırı artan primler olduğunu belirtirken şu noktaya dikkat çekti: “Yıllarca kullanım yapmayan ve ihtiyaç olacak dönemler için poliçe primlerini ödeyen sigortalılar tam poliçeye ihtiyaçlarının olduğu dönemlerde poliçe primlerini ödeyemedikleri için ya iptal ediyorlar ya plan düşürüyorlar.”

ÇOCUKLAR İÇİN PAKET

Tamamlayıcı sağlıkta ise ayakta tedaviyle ilgili kullanım adetlerinin bazen yetersiz kaldığını ifade eden Ebik, “Çocuk statüsünde sigortalı olanlar için alternatif paketler üretilmeli. Özellikle 0-5 yaş aralığı çocuklar için 8-10 vaka yetersiz.

Tamamlayıcı poliçelerin mantığı SGK farkı üzerine olduğu için tüm branşlarda anlaşması olmasa dahi bazı branşlarda SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde, sadece o branşlar için hizmet alınacak alternatif paketler çıkarılmalı” dedi.

HEKİMLER, AVUKATLARINI KENDİLERİ SEÇEBİLECEK

Türkiye Barolar Birliği, 16 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ”in bir maddesiyle ilgili açtıkları iptal davasının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca nihai olarak lehlerine sonuçlandırıldığını açıkladı.

İlgili madde hekimlerin görevlerini yerine getirirken ihmal, hata veya yanlış uygulama nedenleriyle verebilecekleri maddi zararları karşılamak üzere zorunlu olarak yaptırdıkları mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigorta şirketlerinin belirlediği avukata vekâlet verme zorunluluğu getiriyordu. Böylece sağlıkçılar, mesleki sorumluluk sigortaları ile ilgili konularda istedikleri avukatı seçebilecek.

SBM’NİN ‘AKTARIM’ SORUMLULUKLARI GÜNCELLENDİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Resmi Gazete’de Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı bir yasal düzenleme yayımlayarak bu konudaki aktarım tutarının tespiti ve takibinin usul ve esaslarını yeniden belirlendi.

Buna göre, yapılan aktarım tutarlarının tespiti ve takibine dair iş ve işlemler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Aktarım tutarlarının süresinde ve noksansız şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun erişimine açılmasından SBM sorumlu olacak. İlgili kılavuzu SGK’nin görüşünü alarak SBM hazırlayacak.

‘SAĞLIK GÜVENCESİ’ ARTIK ÖNCELİKLİ KONU

AXA Sigorta, sağlık portföyünün her segmente hitap etmesi için sunduğu “Sağlığım Tamam” ürünüyle, müşterilerinin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeden hizmetleri alabildiğine dikkat çekti.

Özellikle son dönemde, küresel Covid-19 salgınının da etkisiyle insanların sağlığının değerini yeniden hatırlayarak onu güvence altına almayı öncelikli bir konu haline getirdiğini ifade eden yetkililer, ayrıca artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen mobil cihazların kullanıcıların zaman ve mekândan bağımsız olarak tüm işlerini kolaylıkla halletmesine imkân tanıdığını vurguladı. Yetkililer ürünlerin özelliklerini şöyle vurguladı:

- Çok uygun fiyat ve iki tür poliçede sunulan “Sağlığım Tamam” kapsamında, örneğin yatarak tedaviler anlaşmalı kurumlarda herhangi bir limit olmaksızın yüzde yüz karşılanıyor. Sektördeki en geniş anlaşmalı kurum ağına sahibiz. Bu ürün içindeki “Sağlıklı Yaşam İndirimi” sayesinde sigortalılar, yıllık sağlık harcamalarına ve tedavi giderlerine bağlı olarak, zaman içerisinde yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabiliyor.

ÇOK AMAÇLI ‘AXAFIT’

- Yine, “AXAFit” mobil sistemi ile poliçe görüntüleme, talep gönderme, hasar bildirimi, çağrı merkezi ile görüşme, anlaşmalı kurumları görüntüleme gibi standart işlemler tek bir uygulamadan gerçekleştirilebiliyor. Bu uygulama içinde ayrıca, kullanıcılara rehberlik edecek blog içerikleri, en yeni spor etkinlikleri, iyi yaşam önerileri, antrenman videoları da yer alıyor.

- Covid-19 sürecine yönelik özel uygulamalar da AXAFit’e dahil edildi. Acil durumlar dışında hastaneye gitmeyi tercih etmeyen sigortalılık için uygulamaya “AXA Doktor Danışma Hattı” eklendi. Ayrıca sigortalıların market alışverişi, boya, tadilat gibi gündelik işlerini rahatça yürütebilmelerine katkı sağlamak için “AXA Bağımsız Yaşam Hattı”nı da geliştirdik.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENİP HEM SPOR YAPACAKLAR

Allianz Türkiye’nin programı “Allianz Motto Hareket”in egzersiz videolarının “YouTube”da açık kaynak olarak çocuklarla buluştuğu açıklandı. Dokuz temadan oluşan videolar, kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek fiziksel aktiviteleri içerirken pandemi sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental hem fiziksel açıdan daha iyi hissettirmeyi hedefliyor.

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, “Tüm çocuklar, önümüzdeki kış döneminde bile hem eğlenip hem spor yapabilecekler” dedi.

‘ONLİNE TERAPİ’ YAYGIN

Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, salgınla birlikte dünyada online terapi ve danışmanlık hizmeti kullanımının yüzde 89 arttığını belirtti. Kuriş, “Evde, kendini rahat hissettiği bir ortamda online hizmet almak, gizlilik ve bilinirlik hissinin zedelenmemesi insanları etkiledi.”



‘HASSASİYETİMİZ VE FARKINDALIĞIMIZ ARTTI’

Katılım Emeklilik’in sağlığı tek çatı altında toplayan markası “Katılım Sağlık”ın, 56 milyon TL prim üretimi ve katılım sigortacılığında yüzde 58.4 pazar payına ulaştığı açıklandı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık konusundaki farkındalığımız ve hassasiyetimiz artıyor. Özellikle kurumsal tarafta özel grup sağlık sigortası kapsamında yönetimini üstlendiğimiz 195 kurumsal müşterimiz ve 45 bin sağlık sigortası poliçemizle sektörü derinleştirerek öncülük yapıyoruz. En esnek, en hızlı ve en uygun fiyat iddiamız var” dedi.