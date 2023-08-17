Kozmetik sektörüne rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 15 firmaya rekabet kanunu ihlal etmeleri nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:03
Kozmetik sektörüne rekabet soruşturması
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Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma açtı.

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle kanun maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

15 FİRMAYA SORUŞTURMA

Kurul şu 15 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi:

  • CHI Kozmetik İthalat İhracat SanTic. AŞ
  • Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti
  • Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti
  • SB Grup Kozmetik AŞ
  • Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ
  • ELCA Kozmetik Limited Şirketi
  • Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ
  • Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ
  • Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ
  • Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ
  • Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ, L’Oreal Türkiye Kozmetik San.
  • Tic. AŞ, Neolife İthalat İhracat AŞ
  • Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ
  • Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti



rekabet kurulu Soruşturma

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