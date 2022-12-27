Kral 3. Charles'ın 'favori' otomobili ortaya çıktı

27 Aralık 2022 Salı, 13:59

İngiltere Kralı 3. Charles'ın tercih ettiği "favori" otomobil, ünlü ajan filmi 007 James Bond serilerinden tanıdığımız Aston Martin olduğu ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre, mavi renkli 1970 model Aston Martin DB6 Volante MkII Cabrio otomobil, Kraliçe II. Elizabeth tarafından 21. yaş gününde kendisine hediye edildi.

Kral 3. Charles, otomobilin kendisi için "bunca yıldır gerçek bir zevk" kaynağı olduğunu söyledi.

1970 model otomobile, 2008 yılında geçirdiği çevreci dönüşüm sebebiyle "biyoetanol" adı verildi.

Kral, "Artık onu kullanmaya pek fırsatım olmuyor ama gıda atıkları ile çalışıyor" dedi.

Kral 3. Charles, iklim değişikliği konuları kendisi için öncelikli bir endişe haline gelmeden önce, benzin bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Aston Martin'in DB6 modeli, Eylül 1965'te çıktı ve Ocak 1971'e kadar üretimde kaldı.

Müzayede evi Sotheby's, Kral'ın otomobilinin gümüş renkli bir versiyonunu 550 bin sterlin başlangıç fiyatıyla satışa sundu.