Norveç Kralı 5. Harald taburcu oldu
Norveç Kralı 5. Harald, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. 85 yaşındaki kralın, tam iyileşmesinin birkaç gün süreceği belirtildi.
Norveç Kralı 5. Harald enfeksiyon nedeniyle önceki gün kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, sağlığı iyiye giden 85 yaşındaki 5. Harald'ın tam olarak iyileşmesinin birkaç gün alacağı belirtildi.
Norveç Kralı 5. Harald'ın hastanede olduğu günlerde Veliaht Prens Haakon, babasının görevlerini üstlendi.
Kraliyet ailesi, 19 Aralık'ta Kral Harald'ın enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve antibiyotik tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta da ateşlenme nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı.
Harald, 22 Mart’ta Kovid-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'a bırakmıştı.
3 doz Covid-19 aşısı olan Kral 5. Harald, son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.
Kral Harald, babası Kral Olav'ın 1991'de hayatın kaybetmesinin ardından tahta çıkmıştı.
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