Kredi başvurularında 15 gün ayrıntısı: Borcu olanlar için kurallar sil baştan

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan değişiklikle, özellikle çiftçiler ile esnaf ve sanatkârların finansmana erişimine ilişkin kurallar yeniden belirlendi.

Karar, 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre kredi başvurusunda bulunacak kişilerin, başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik primi borcu bulunmadığını belgelemesi gerekecek. Borçların yapılandırılmış olması durumunda ise yapılandırmanın geçerliliğini koruması şartı aranacak.

Yeni uygulama, borcu bulunan üreticiler açısından da belirli bir mekanizma öngörüyor. Buna göre kredi kullanan kişinin mevcut borcuna karşılık gelen tutarın, sağlanacak finansman ve kredinin yüzde 25’i oranındaki bölümü ilgili kurumlara aktarılacak. Bu kapsamda yapılacak aktarımın yıllık üst sınırı 300 bin TL olacak.

Öte yandan borcun faizine yönelik Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Böylece hem kamuya olan yükümlülüklerin azaltılması hem de üreticilerin finansmana erişiminin devam etmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeye ilişkin öne çıkan 5 soru ve yanıt şöyle:

1 - Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullanımı için süreç nasıl işliyor?

Tarımsal üretimin finansmanına yönelik kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faiz indirimi uygulanmasına ilişkin 30 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ve bunun uygulanmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında kredi kullandırılıyor. Söz konusu tebliğ uygulamaları 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Kredi kullandırımları sürüyor.

2 - Kapsamdaki kişilerin kredilerden faydalanması için ne yapması gerekiyor?

Kredi kullanımına ilişkin usul, esas ve kriterlere uygun olmak şartıyla ve yalnızca Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek tarımsal üretim faaliyetleri kapsama giriyor. Uygulamadan, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kayıt sistemlerinde yer alan ve faaliyetini sürdüren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.

3 - Koşulları sağlayan veya sağlamayanlar için süreç nasıl işleyecek?

15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile şartlar yeniden tanımlandı. Buna göre yararlanıcıların, en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını göstermesi gerekiyor. Borcun yapılandırılmış olması halinde yapılandırmanın bozulmamış olması önem taşıyor. Bu şartları yerine getirmeyenler kredilerden faydalanamayacak.

4 - Kredi çeken ve borcu olan kişiler için sistem nasıl işleyecek?

Karar çerçevesinde borç, Hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami yüzde 25’ine karşılık gelen tutar üzerinden ve kredi tutarına bakılmaksızın 1 yıl içinde toplam 300 bin TL’yi aşmamak kaydıyla kullandırılacak. Mevcut borç, Hazine faiz destekli kredi aracılığıyla kapatılabilecek.

5 - Bu finansman koşullarında çiftçilere sağlanan başka avantaj var mı, krediden yararlanmak isteyenler neler yapmalı?

Hayvansal üretimden bitkisel üretime, arıcılıktan su ürünlerine, traktör alımına yönelik kredilerden sulama kredilerine kadar 28 farklı başlıkta üreticilere yüzde 100’e varan faiz indirim oranları ve konu bazında belirlenen üst limitler dahilinde kredi imkânı sağlanıyor. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, Türkiye genelindeki banka şubelerine başvurarak ayrıntılı bilgi alabiliyor.