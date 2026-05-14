Kredi çeken emekliler dikkat: Tek bir imza maaşınıza bloke getirebilir

Emekli bir yurttaşın bir bankadan kullandığı kredi nedeniyle 2015 yılında emekli maaşının tamamı kesilerek borcu tahsil edildi. Ancak 2016 yılında, emeklinin yetkilisi olduğu şirketin kullandığı kredi sebebiyle maaşının tamamına yönelik kesinti işlemi devam etti. 2018 yılında yapılan başvurunun ardından kesintiye son verildi ve emekli maaşı yeniden hak sahibine ödenmeye başlandı.

EMEKLİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Durumu yargıya taşıyan emekli, maaşından en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılabileceğini belirterek bugüne kadar yapılan tüm kesintilerin iadesini talep etti.

Davalı banka ise kullanılan kredinin tüketici kredisi değil ticari kredi niteliğinde olduğunu savundu. Banka, emeklinin imzaladığı sözleşmeyle banka nezdindeki tüm alacakları, mevduat ve bloke hesapları ile emekli olması halinde emekli maaşı üzerinde hapis, mahsup ve takas yetkisini bankaya verdiğini ifade etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ EMEKLİYİ HAKLI BULDU

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporunu da dikkate alarak emeklinin talebini kabul etti ve maaştan yapılan kesintilerin iadesine hükmetti.

Bunun üzerine banka kararı istinafa taşıdı. Başvuruda kredi dosyası için 2016 yılında icra süreci başlatıldığına dikkat çekilerek, emeklinin bankaya verdiği hapis, mahsup ve takas yetkisinin geçerli olduğu savunuldu ve ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istendi.

İSTİNAF BLOKEYİ HUKUKA UYGUN BULDU

Başvuruyu inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi, emekli maaşının bankadaki hesaba yatırıldığını ve bankanın sözleşme hükümlerine dayanarak bu hesaptaki tutarı iki ayrı kredi borcuna mahsup ettiğini belirtti.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

Müşterinin banka nezdindeki mevduat hesabından ihbarda bulunulmadan mahsup yapılabileceğinin düzenlendiği, ayrıca davacının kredi bedelinin emekli maaş hesabı ile diğer tüm hesaplarından ödenmesi için kesinti yapılabilmesine yönünde talimat verdiği görüldüğü, hesap ekstresinden de bu talimata uygun olarak emekli maaş hesabından kesintilerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davacı, kredi nedeniyle kredi taksit bedellerinin ifası için emekli maaş hesabından kesinti yapılmasına yönelik yazılı talimat verdiği, davacının emekli hesabından yapılan ticari krediye ilişkin kesintilerin genel kredi sözleşmesi hükümlerine ve davacının emekli hesabından yapılan bireysel krediye ilişkin kesintilerin bireysel kredi sözleşmesi hükümlerine uygun olduğunu anlaşılmıştır.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak bankayı haklı buldu. Kesin nitelikte olduğu belirtilen bu kararla birlikte, sözleşmede açık yetki verilmesi halinde emekli maaşının tamamına bloke uygulanmasının önü açılmış oldu.