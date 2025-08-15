Kredi faizleri düşüşte: En uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi hangi bankada?

Tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü geçtiğimiz hafta 16,13 milyar TL’lik artışla 2 trilyon 454 milyar TL’yi aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine başlamasıyla kredi oranlarında yaşanan düşüşler, bankadan kredi kullanmayı planlayanları harekete geçirdi. 15 ağustos 2025 itibarıyla en düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ile güncel ödeme tabloları belli oldu.

Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimi döngüsüne başlaması, kredi oranlarında dikkat çeken gerilemelere neden oldu. Eylülde 300 baz puanlık yeni bir indirim beklentisi öne çıkarken, kredi faizlerinin daha da düşeceği yönünde tahminler güçlendi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ BDDK verilerine göre, 8 ağustos haftasında tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 454 milyar TL’yi geçti. Bu dönemde toplam kredi hacminde 16,13 milyar TL’lik artış kaydedildi. Toplam kredilerin 1,8 trilyon TL’sini ihtiyaç, 598,64 milyar TL’sini konut ve 55,75 milyar TL’sini taşıt kredileri oluşturdu.

TCMB’DEN ENFLASYON TAHMİNİ Merkez Bankası’nın yılın üçüncü enflasyon raporuna göre, TÜFE’nin 2025 sonunda yüzde 25-29 aralığında, 2026 sonunda ise yüzde 13-19 aralığında olacağı öngörüldü. Temmuz verilerinde yıllık TÜFE yüzde 33,52’ye gerilerken, yıl sonuna kadar en az 4,50 puanlık düşüş beklentisi paylaşıldı. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde faizlerde düşüşün süreceği ifade edildi.

EN UYGUN KONUT KREDİLERİ Ziraat Bankası: Yüzde 2,69

Yüzde 2,69 Halkbank: Yüzde 2,79

Yüzde 2,79 Vakıf Katılım: Yüzde 2,79 (Kâr payı)

Yüzde 2,79 (Kâr payı) Kuveyt Türk: Yüzde 2,79 (Kâr payı)

Yüzde 2,79 (Kâr payı) Akbank: Yüzde 2,89

1 milyon TL kredi, Yüzde 2,69 oran ve 120 ay vadede aylık 28 bin 60 TL taksitle, toplam 3 milyon 367 bin 284 TL olarak geri ödeniyor.

EN UYGUN TAŞIT KREDİLERİ Albaraka: Yüzde 2,99 (Kâr payı)

Yüzde 2,99 (Kâr payı) Kuveyt Türk: Yüzde 3,00 (Kâr payı)

Yüzde 3,00 (Kâr payı) Vakıf Katılım: Yüzde 3,15 (Kâr payı)

Yüzde 3,15 (Kâr payı) Garanti BBVA: Yüzde 3,29

Yüzde 3,29 Akbank: Yüzde 3,45

300 bin TL finansman, Yüzde 2,99 oran ve 24 ay vadede aylık 19 bin 449 TL taksitle, toplam 466 bin 792 TL olarak geri ödeniyor.

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİLERİ TEB: Yüzde 3,39

Yüzde 3,39 ON Dijital: Yüzde 3,39

Yüzde 3,39 Alternatif Bank: Yüzde 3,39

Yüzde 3,39 QNB: Yüzde 3,59

Yüzde 3,59 Getir Finans: Yüzde 3,65