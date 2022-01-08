Kredi faizlerinde sert yükseliş
Ticari kredi faizlerindeki yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ticari kredi faizleri 2,5 yılın zirve seviyesini yeniledi.
TCMB verilerine göre, ortalama ticari kredi faizleri 31 Aralık haftasında yüzde 24,37 olarak kaydedildi. Böylelikle ticari kredi faizi 12 Temmuz 2019 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, son rakamlar ticari kredi faiziyle TCMB'nin politika faizi arasındaki makasın açıldığına da işaret etti. Buna göre, iki faiz arasındaki makas 10,37 puana çıktı. TCMB'nin Eylül'de yaptığı faiz indiriminden bu yana ticari kredi faizlerindeki artış 3,42 puan oldu.
MÜSİAD ŞİKAYETÇİ
Bloomberg HT yayınına katılan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, reel sektörün krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede, “Yüzde 14’lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil. Bizim talebimiz en azından yüzde 14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup bunların maksimum yüzde 18-20’lerde olması herkesçe arzu ediliyor” dedi.
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