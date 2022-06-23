Kredi hacmi her geçen gün büyüyor: 52 milyar 662 milyon lira artış kaydedildi

23 Haziran 2022 Perşembe, 14:18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Haziran itibarıyla 52 milyar 662 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 251 milyar 127 milyon liradan 6 trilyon 303 milyar 789 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 164 milyar 255 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 981 milyar 134 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 896 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Haziran itibarıyla 5 milyar 768 milyon lira artışla 896 milyar 102 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 341 milyar 955 milyon lirası konut, 22 milyar 678 milyon lirası taşıt ve 531 milyar 469 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 454 milyon lira artarak 840 milyar 988 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 azalışla 268 milyar 617 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 112 milyar 238 milyon lirası taksitli, 156 milyar 379 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 696 milyon lira azalarak 162 milyar 820 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 131 milyar 749 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 250 milyon lira artarak 1 trilyon 220 milyar 708 milyon lira oldu.