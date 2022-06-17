Kredi kartı olanlar dikkat: Banka kart aidatını iade etti
Kahramanmaraş'ta bir kredi kartı sahibi, hesabından yaklaşık 1000 liralık kart aidat ücreti kesildiği gerekçesiyle yargı yoluna gitti. Mahkeme tüketiciyi haklı buldu, bankanın kesilen ücreti faiziyle ödemesine karar verdi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan bir banka müşterisi, yaklaşık 1000 liralık kart aidatına itiraz etti. Mahkeme tüketici lehine karar vererek ücret iadesine hükmetti.
Yasal süreç, banka müşterisinin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmasıyla başladı.
NTV'de yer alan habere göre, heyet başvuru sahibini haklı buldu. Banka karara itiraz edince dosya mahkemeye taşındı.
Mahkeme bankanın aidatsız kart seçeneği varken, müşteriye bilgi verip vermediğini tespit edemedi.
Müşteriden kesilen paranın faiziyle geri ödenmesine karar verildi.
"EKSTRENİZİ KONTROL EDİN"
Tüketiciler kredi kartı aidatlarına internet üzerinden itiraz edebiliyor.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da bankaların "Puan birikmez taksit yapamazsınız" diyerek aidat aldıklarının altını çizdi.
Ağaoğlu, tüketicileri, aidatsız kart kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek ekstrelerini kontrol etmeye çağırdı.
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